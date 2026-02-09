The Times of India: полицейские в Дели заявили о массовой пропаже людей в городе

Фото: 123RF.com/joseh51

Полиция Дели заявила о массовой пропаже людей в городе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times of India.

По данным правоохранителей, за первые 2 недели января 2026 года пропали 807 человек. В связи с этим Национальная комиссия по правам человека Индии (NHRC) начала собственную проверку. При этом отмечается, что 191 человек из этого числа – несовершеннолетние. В настоящий момент удалось установить нахождение 235 человек, однако 572 остаются пропавшими без вести.

NHRC уже направила главному секретарю правительства Национальной столичной территории Дели и комиссару полиции Дели официальные уведомления и потребовала в течение 2 недель представить подробный отчет с объяснениями и мерами, которые принимаются для розыска пропавших.

В комиссии отметили, что если приведенные в СМИ данные подтвердятся, то это вызывает серьезную обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а также требует углубленного рассмотрения.

