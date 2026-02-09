Форма поиска по сайту

09 февраля, 16:50

Происшествия
The Times of India: полицейские в Дели заявили о массовой пропаже людей в городе

Полицейские в Дели заявили о массовой пропаже людей в городе

Фото: 123RF.com/joseh51

Полиция Дели заявила о массовой пропаже людей в городе, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Times of India.

По данным правоохранителей, за первые 2 недели января 2026 года пропали 807 человек. В связи с этим Национальная комиссия по правам человека Индии (NHRC) начала собственную проверку. При этом отмечается, что 191 человек из этого числа – несовершеннолетние. В настоящий момент удалось установить нахождение 235 человек, однако 572 остаются пропавшими без вести.

NHRC уже направила главному секретарю правительства Национальной столичной территории Дели и комиссару полиции Дели официальные уведомления и потребовала в течение 2 недель представить подробный отчет с объяснениями и мерами, которые принимаются для розыска пропавших.

В комиссии отметили, что если приведенные в СМИ данные подтвердятся, то это вызывает серьезную обеспокоенность возможными нарушениями прав человека, а также требует углубленного рассмотрения.

Ранее в Мексике рядом со стадионом, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, обнаружили более 500 мешков с человеческими останками. По мнению экспертов, это связано с деятельностью наркокартелей. Жертвы могли быть похищены и завербованы обманом или насильно вывезены в тренировочные лагеря.

происшествияза рубежом

