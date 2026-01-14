Форма поиска по сайту

14 января, 14:47

Происшествия
Daily Star: более 500 мешков с останками обнаружили у стадиона в Мексике, где пройдет ЧМ-6

Более 500 мешков с останками обнаружены у стадиона в Мексике, где пройдет ЧМ-26

Фото: depositphotos/dechevm

В Мексике рядом со стадионом, который примет матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, обнаружено более 500 мешков с человеческими останками, сообщает Daily Star.

По данным поисковых групп, останки были найдены в штате Халиско. Расследование показало, что находки связаны минимум с 22 скрытыми массовыми захоронениями в радиусе около 16 километров от стадиона.

Первые пластиковые мешки с фрагментами тел обнаружили в феврале 2025 года. Находку сделали строители, которые возводили жилые дома в районе Лас-Агухас. По словам представителя одной из поисковых групп Хайме Агилара, исчезновение людей в штате носит системный характер, а жертв "стирают" без следа.

Помимо этого, штат занимает 4-е место в Мексике по числу пропавших без вести. С января по ноябрь прошлого года было зарегистрировано 2 483 таких случая.

По мнению экспертов, это связано с деятельностью наркокартелей. Халиско считается опорной территорией одноименного картеля, одной из самых жестоких преступных группировок. Жертвы могли быть похищены и завербованы обманом или насильно вывезены в тренировочные лагеря.

Ранее американские полицейские задержали в штате Пенсильвания серийного расхитителя могил. Его подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев. В его доме и на складе было обнаружено свыше 100 человеческих черепов и костей, мумифицированных рук и ног, а также два разлагающихся тела.

происшествияза рубежом

