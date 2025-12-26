Mirror: Санта-Клаус в Канаде больше 10 лет скрывал тела убитых в цветочных горшках

Фото: depositphotos/dechevm

Серийный убийца по прозвищу Санта-Клаус в Канаде больше 10 лет скрывал тела убитых в цветочных горшках, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Mirror.

В СМИ отметили, что мужчина по имени Брюс МакАртур был задержан в 2018 году, но подробности преступлений стали известны только сейчас. Было установлено, что он совмещал работу ландшафтным дизайнером и Санта-Клаусом в торговом центре. Он охотился на мужчин, в том числе бездомных.

Выйти на него удалось после исчезновения одной из жертв. В результате полиции удалось задержать злоумышленника при попытке нового преступления. В доме МакАртура были найдены расчлененные останки, личные вещи жертв и улики, которые подтверждают его причастность к убийству.

В 2019 году мужчина признал себя виновным в восьми убийствах. Его приговорили к пожизненному заключению.

