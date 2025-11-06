Нетрезвая жительница подмосковной Апрелевки задушила свою бабушку платком

Фото: телеграм-канал "СК Подмосковья"

47-летняя жительница Подмосковья обвиняется в убийстве своей бабушки, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

По данным следствия, ЧП произошло в одном из частных домов Апрелевки в Наро-Фоминском округе Московской области. В ведомстве уточнили, что 3 ноября нетрезвая обвиняемая поссорилась с бабушкой, взяла платок и задушила свою родственницу.

Затем женщина сообщила правоохранителям о смерти бабушки, но скрыла обстоятельства ее гибели. Спустя время обвиняемая созналась в содеянном и была задержана полицейскими на месте.

Следователи уже осмотрели место убийства, изъяли улики, провели необходимые допросы. Кроме того, эксперты проверили показания злоумышленницы. Также назначены судебные экспертизы. В ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

