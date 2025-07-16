В Москве мужчина убил женщину из-за сходства с его бывшей девушкой

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Подозреваемый в убийстве двух человек на востоке Москвы в ходе допроса признался, что убил женщину 1990 года рождения из-за того, что она была похожа на его бывшую девушку. Об этом сообщает пресс-служба столичного СК.

По словам задержанного, он испытывал к бывшей личные неприязненные отношения, из-за чего нанес потерпевшей несколько ножевых ранений. После этого он напал на ее знакомого 1978 года рождения, который пытался защитить женщину. От полученных травм они скончались на месте.

Следствие полагает, что убийство произошло в ночь с 15 на 16 июля.

Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух лиц"), его расследование в настоящий момент продолжается. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента и привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями были найдены 16 июля в одной из квартир жилого дома на Щелковском шоссе. Вскоре был задержан 35-летний подозреваемый.