Тела двух пенсионеров и их 15-летнего внука обнаружены в подвале дома в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

В муниципальном округе Руза в подвале дома найдены тела пожилой пары и их 15-летнего внука, сообщает пресс-служба управления СК по Московской области.

По данным следствия, тела были обнаружены без видимых признаков насильственной смерти. В подвале пожилая пара занималась ремонтными работами по гидроизоляции, внук пенсионеров оказывал им помощь, рассказали в ведомстве.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты материалы, используемые для проведения ремонтных работ, допрошены родственники погибших, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз", – отметили в СК.

Ранее тело девушки с ножевым ранением в области сердца было найдено около жилого дома в районе Южное Медведково в Москве. Спустя время был задержан подозреваемый в убийстве.

По версии СК, мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался с девушкой, а после ранил ее ножом в область сердца. Затем злоумышленник выбросил тело из окна. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".