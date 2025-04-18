Жители свердловского Серова обнаружили голову женщины около коллективных садов

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Жители города Серова обнаружили голову женщины около коллективных садов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Правоохранителям удалось установить личность погибшей. Ею оказалась жительница Нижнего Тагила 1982 года рождения, которая ранее числилась пропавшей без вести. Также сотрудники полиции определили, кто мог совершить убийство женщины.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемым оказался не судимый местный житель 1976 года рождения, который в последнее время нигде не работал. Его задержали в Серове.

Следователи выяснили, что в ноябре прошлого года женщина со своим маленьким ребенком приехала в гости к знакомому в Серове. В результате между ней и хозяином квартиры произошел конфликт, во время которого мужчина убил женщину и ее сына. После этого злоумышленник попытался скрыть следы преступления.

В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении мужчине обвинения, а также об аресте злоумышленника.

Ранее тело мужчины с ножевыми ранениями было найдено в квартире жилого дома на Щелковском шоссе в Москве. СК зафиксировал не менее 50 колото-резаных ранений. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Предположительно, к этому может быть причастен знакомый погибшего. Известно, что у мужчин был конфликт, указали следователи.

