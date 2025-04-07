Дело возбуждено после убийства мужчины в квартире на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили дело об убийстве мужчины в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СУ РФ по столице.



Инцидент произошел 7 апреля в квартире дома на Новоясеневском проспекте. В ведомстве рассказали, что злоумышленник, находясь в нетрезвом состоянии, несколько раз ранил ножом своего знакомого из-за внезапно возникшей неприязни. В результате потерпевший умер на месте.

Мужчину задержали, в ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК. Сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и иные мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося.

Несколькими днями ранее в квартире на северо-западе Москвы было найдено тело избитого до смерти младенца. По предварительным данным, телесные повреждения ребенку нанес его дедушка 1974 года рождения, он был задержан. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве малолетнего.

