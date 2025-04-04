Мать убила пятилетнего сына в Казани

Фото: телеграм-канал "Происшествия Татарстан"

Мать убила 5-летнего сына в Казани. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

Инцидент произошел 4 апреля в одной из квартир в доме, который находится на улице Фучика. Именно там было найдено тело ребенка. Следователи выяснили, что мальчик умер от множественных ранений, которые 27-летняя мать нанесла ему в область жизненно-важных органов колюще-режущим предметом.

При этом, как уточнили в ведомстве, в момент происшествия женщина была в неадекватном состоянии. В результате ее задержали и возбудили против нее дело об убийстве малолетнего. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Следователи проводят мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее суд приговорил жителя Первоуральска к 18 годам колонии строгого режима за убийство двухлетней дочери своей сожительницы. По информации гособвинителя, в период с октября по декабрь 2023 года мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, наносил ребенку побои и совершал иные насильственные действия с особой жестокостью из-за личной неприязни.

В результате девочка умерла 5 декабря 2023 года от сочетанной механической травмы головы, шеи, туловища и конечностей. Это произошло после того, как отчим бросил ребенка на пол – девочка ударилась о металлические сани, находившиеся в комнате.

