02 марта, 16:56Происшествия
МВД организовало проверку видео с ребенком в крови, убегающем от преследователя в Перми
Фото: телеграм-канал SHOT
Полиция организовала проверку после появления в Сети информации о ребенке, который в крови убегал от преследователя в Перми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный ГУ МВД.
Ранее в соцсетях начало распространяться видео, на котором ребенок примерно 8–9 лет с кровью на лице и без верхней одежды убегает от преследователя и просит прохожих о помощи. Сообщалось, что мальчик пытался скрыться от пьяного родителя.
"В отделе полиции в Свердловском районе зарегистрирован материал по данному инциденту, проводится проверка", – рассказали в МВД.
Также все детали произошедшего сейчас устанавливают следователи СК России.
"По факту размещения видеозаписи, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка, организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего")", – добавили в ведомстве.
Ранее во Владимирской области полицейские возбудили уголовное дело против женщины, которая избивала своего 7-летнего сына-диабетика за то, что тот ел сладкие продукты.
По информации региональной прокуратуры, мальчик нуждается в медицинском наблюдении, однако его мать с 2023 года не обращалась к врачам. Ребенка изъяли из семьи и передали в медучреждение.
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