Под Владимиром женщина избила 7-летнего сына-диабетика за употребление сладкого

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Во Владимирской области женщина избивала своего 7-летнего сына-диабетика за то, что тот самовольно ел продукты с сахаром. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Как установили правоохранители, ребенок до сих не посещает никаких образовательных учреждений, в том числе дошкольных. Мальчик страдает сахарным диабетом и нуждается в медицинском наблюдении, однако с 2023 года его мать ни разу не обращалась к врачам.

Из-за болезни женщина запрещала сыну употреблять продукты с сахаром, а когда он самовольно брал их, она избивала ребенка. Кроме того, находясь в состоянии опьянения, мать неоднократно наносила ему побои и за другие провинности. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело, ребенка изъяли из семьи и отправили в медицинское учреждение.

Ранее семейную пару доставили в ОМВД после информации об угрозе мужчины выкинуть ребенка из окна на северо-востоке Москвы. В семейной паре произошел конфликт, в ходе ссоры женщина сообщила в полицию о якобы имевших место противоправных действиях в отношении ее годовалого ребенка.

На прошлой неделе Ленинградский районный суд Калининграда арестовал мать семилетнего мальчика, в убийстве которого обвиняется его отчим. В отношении 30-летней женщины возбудили три уголовных дела об истязании собственных детей, ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию и оставлении в опасности.