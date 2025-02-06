В Петербурге пьяная женщина уронила на кафельный пол трехмесячную дочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Санкт-Петербурге пьяная женщина уронила на кафельный пол трехмесячную дочь, в результате чего ребенку потребовалась госпитализация. Как сообщает телеканал "360", инцидент произошел в ночь на 5 февраля в результате бытовой ссоры.

Мать девочки на допросе рассказала, что живет с молодым человеком, нигде не работает, учится в медицинском колледже. По словам женщины, она повздорила с сожителем, после чего тот уехал отдыхать с друзьями. Студентка решила успокоить себя алкоголем.

Когда парень вернулся домой, пара продолжила ссору, при этом ребенок находился на руках у женщины. В какой-то момент девочка выпала и ударилась о кафельный пол. Как сообщила мать ребенка, после повторного падения она решила вызвать скорую помощь. Медикам женщина подтвердила, что была пьяна.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. В рамках проверки ведомство даст оценку исполнению обязанностей матерью ребенка. Также возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, мать задержана, уточнили в ГУ МВД.

Ранее отчим убитого 7-летнего мальчика в Черняховске под Калининградом рассказал, что избил его за отказ выполнять физические упражнения. Согласно предварительным выводам судмедэкспертизы, смерть ребенка наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Накануне мужчину, обвиняемого в убийстве пасынка, заключили под стражу до 3 апреля.