Суд в Калининграде отправил под стражу обвиняемого в убийстве пасынка

Фото: телеграм-канал "Калининградский Следком"

Мужчину, обвиняемого в убийстве семилетнего пасынка в Черняховске, заключили под стражу на два месяца. Решение принял Ленинградский районный суд Калининграда.

Отчим убитого будет находиться под стражей до 3 апреля.

Мужчина был задержан по подозрению в убийстве мальчика 4 февраля. Тело ребенка нашли в болотистой местности. Согласно предварительной информации, ребенок умер из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Следствие выяснило, что вечером 1 февраля отчим избил ребенка, пока его матери не было дома. На следующий день мужчина заметил, что мальчик скончался. Тогда он убедил жену обратиться в полицию с заявлением о пропаже ребенка, а сам вывез тело.

В отношении мужчины также расследуется уголовное дело о применении физической силы в отношении 12-летней сестры убитого мальчика.