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10 ноября, 12:29

Технологии

Telegram и Wikimedia оштрафованы за неудаление запрещенного контента

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Telegram и фонд Wikimedia Foundation за неудаление запрещенной к распространению в России информации. Об этом сообщает ТАСС.

Организации признаны виновными в совершении административного правонарушения. Мессенджеру назначен штраф в размере 3,8 миллиона рублей за неудаление фейков об армии, а также сведений об анкетах военнослужащих.

В отношении фонда Wikimedia Foundation составлены четыре административных протокола за отказ удалить запрещенный контент из "Википедии". По каждому из них назначен штраф 3,8 миллиона рублей, всего – 15,2 миллиона.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 14,6 миллиона рублей за публикацию книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма" (признана в РФ экстремистским материалом), а также отказ удалить информацию о вступлении в объединение "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) и ряд иных сведений.

Кроме того, компания Google получила штраф 3,8 миллиона рублей за отказ удалить сведения, которые дискредитируют армию и государственные органы, а также дестабилизируют обстановку в стране.

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