Суд в Москве оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещенную информацию

Фото: depositphotos/wolterke

Суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3,8 миллиона рублей, а также мессенджер Telegram на 14,6 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В частности, Google оштрафован за отказ удалить запрещенную информацию. Уточняется, что компания разместила на одной из своих площадок сведения, которые дискредитируют Вооруженные силы России и государственные органы, а также дестабилизируют обстановку в стране. При этом требования Роскомнадзора удалить эти материалы были проигнорированы.

Вместе с тем Telegram оштрафован за публикацию книги "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма" (признана в РФ экстремистским материалом), а также отказ удалить информацию о вступлении в объединение "Легион "Свобода России" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) и ряд иных сведений.

По одному из протоколов суд назначил штраф в размере 3,8 миллиона рублей, еще по двум – 3,8 миллиона и 7 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задолженность Telegram по неоплаченным в срок штрафам за нарушение российского законодательства превысила 45 миллионов рублей. В эту сумму вошли штрафы, вынесенные Роскомнадзором и мировыми судьями столицы.

