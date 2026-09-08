Суд оштрафовал Pinterest на 3,5 млн рублей

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Таганский суд Москвы назначил административный штраф в размере 3,5 миллиона рублей компании Pinterest Inc. за невыполнение требований по мониторингу социальной сети и ограничению доступа к запрещенной информации. Об этом сообщает РИА Новости.

Компанию привлекли к ответственности по части 2 статьи 13.50 КоАП РФ. Решение огласила судья, признавшая компанию виновной в неисполнении соответствующих обязанностей.

Ранее сообщалось, что в сентябре суд назначил штраф в 7 миллионов рублей Pinterest Europe Limited, подразделению компании, за отказ удалять запрещенную в России информацию.

Помимо этого, тогда же Telegram оштрафовали на 11,4 миллиона рублей за три публикации с запрещенным контентом, включая недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России в зоне СВО.

