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08 сентября, 13:07

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Эксперт Пачулия: за пчелиные пасеки на балконе грозит штраф до 5 тыс руб

Эксперт предупредил о штрафах за разведение пчел на балконе

Фото: 123RF.com/pixelnestmart

Разведение пчел на балконах и лоджиях многоквартирных домов может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей. Об этом предупредил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия в беседе с Агентством "Москва".

По словам эксперта, размещать пасеки на балконах незаконно. Он пояснил, что такие действия создают угрозу для жильцов дома. При этом даже на земельных участках существуют определенные правила: ульи должны находиться на расстоянии 3–5 метров друг от друга. Балкон не позволит сделать необходимые отступы.

Пачулия добавил, что балкон считается частью жилого помещения, поэтому там нельзя содержать сельскохозяйственных животных и насекомых. За нарушение предусмотрена ответственность по статье о нарушении правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил.

Для граждан штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности до 60 суток.

Ранее рой пчел поселился на балконе многоквартирного дома во Владивостоке. Они последовали за случайно залетевшей туда маткой. Хозяйка квартиры вызвала пчеловода, чтобы он смог безопасно их переселить.

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