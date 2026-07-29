Некоторые виды пчел в Европе могут вымереть из-за аномальной жары

Фото: РИА Новости/Илья Тимин

Некоторые виды пчел в Европе могут не пережить аномальную жару, вызванную изменением климата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил ведущий мировой эксперт по насекомым, профессор сенсорной и поведенческой экологии Лондонского университета королевы Марии Ларс Читтка.

"Некоторые виды выживут, другие – определенно нет. Существует множество видов пчел, которые эволюционировали так, чтобы процветать в засушливом и жарком климате, даже в пустынях", – отметил ученый.

По его словам, большинство шмелей покрыты шерстью и адаптированы к холодному климату. Часть из них сможет пережить потепление, постепенно перемещаясь дальше на север или выше в горы, однако там они столкнутся с конкуренцией со стороны коренных обитателей.

Профессор подчеркнул, что потепление приводит к страданиям не только насекомых, но и людей, поэтому политики должны принять меры для борьбы с изменениями климата.

"Количество смертей в результате недавних периодов сильной жары само по себе шокирует, но страдания людей (и других животных), которые наступят в результате изменения климата, должны заставить всех задуматься о прекращении и обращении вспять этих изменений", – заключил Читтка.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский обратил внимание, что в XXI веке продолжительность жизни пчел сократилась примерно до 23 дней, тогда как в XX веке она составляла 40 дней.

В середине июня в Европе установилась аномальная жара. По данным Всемирной организации здравоохранения, жилые дома, рабочие места и школы в Европе не были рассчитаны на такие температуры.

В частности, в Испании из-за крупных лесных пожаров более 121 тысячи человек были эвакуированы или, наоборот, вынуждены оставаться в своих домах. Площадь возгораний в Мадриде и Авиле уже превысила 45 тысяч гектаров.

При этом площадь лесных пожаров во Франции достигла 42 тысяч гектаров, что стало историческим максимумом за два десятилетия. Статистика текущего года превысила показатели 2022 года. Вместе с тем температурный рекорд был обновлен в Чехии – столбики термометров там показали 40,6 градуса.