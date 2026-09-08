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08 сентября, 13:20

Общество

В России разрабатывают безопасное средство от ожирения

Фото: depositphotos/tomwang

Ученые Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета создают безопасное средство от ожирения на основе дигидрокверцетина, который добывают из лиственницы. Об этом сообщила директор института Галина Раменская, ее слова передает РИА Новости.

Дигидрокверцетин – мощный природный антиоксидант, получаемый из древесины сибирской лиственницы. Ранее его применяли только в этом качестве, однако теперь исследователи вместе с зарубежными коллегами изучают его способность снижать вес.

Ранее в России предложили ввести понятие "сверхожирение" для людей с индексом массы тела 50 и выше. Для таких пациентов специалисты рекомендуют на этапе подготовки к операции снизить массу тела минимум на 5% от исходной.

Одновременно с этим депутаты Госдумы предложили создать федеральную программу профилактики детского ожирения. Она могла бы предусматривать комплексную помощь по ОМС, бесплатное горячее питание для 5–11-х классов и ограничение рекламы вредных продуктов.

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