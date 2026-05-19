Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 13:00

Общество

В Минздраве заявили, что каждый третий россиянин имеет ожирение

Фото: depositphotos/tomwang

Каждый третий житель России имеет ожирение. Столько же человек с избыточным весом, сообщила директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии имени академика И. И. Дедова Минздрава Наталья Мокрышева в ходе пресс-конференции в Москве.

По ее словам, согласно социальной статистике, в стране зарегистрированы не более 3 миллионов пациентов с ожирением. Они являются потенциальными гражданами, которые в ближайшее время рискуют перейти в категорию больных сахарным диабетом.

Мокрышева уточнила, что ожирение предрасполагает к развитию сахарного диабета второго типа.

Одной из причин набора веса является генетика, сообщила ранее врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, негативно на вес влияют гипотиреоз и инсулинемия, когда человек постоянно испытывает чувство голода. К ожирению также могут быть склонны люди с нарушениями работы надпочечников.

В России выросли показатели детского ожирения

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика