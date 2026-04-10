Эндокринолог Атаманова: за один прием пищи можно съесть кусок хлеба весом 25–50 граммов

Желающие похудеть часто заблуждаются, что для идеальной фигуры необходимо отказаться от употребления хлеба, рассказала руководитель проекта "Школа снижения лишнего веса", врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени Петровского Юлия Атаманова в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки. Мучное изделие необходимо правильно вписать в рацион.

Атаманова посоветовала за прием пищи есть что-то одно из углеводов: хлеб, кашу, макароны или картошку. Одна порция мучного изделия не должна превышать 25–50 граммов, то есть примерно один кусок, в зависимости от чувства голода.

Эндокринолог отметила, что при выборе хлеба нужно обращать внимание на два фактора. В составе на первом месте должна быть цельнозерновая мука, позволяющая сохранить чувство сытости на более долгое время, а калорийность должна быть около 210 килокалорий на 100 граммов, в таких видах меньше сахара.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Дарья Русакова рассказала о первых признаках, которые свидетельствуют, что ЗОЖ превратился в болезнь. Среди них: постоянный контроль веса, чувство вины за лишний съеденный кусок, нарушение восприятия собственного тела и так далее.