Форма поиска по сайту

Новости

10 апреля, 10:52

Общество
Главная / Новости /

Эндокринолог Атаманова: за один прием пищи можно съесть кусок хлеба весом 25–50 граммов

Эндокринолог рассказала, что для похудения не нужно отказываться от хлеба

Фото: 123RF.соm/antonbelo

Желающие похудеть часто заблуждаются, что для идеальной фигуры необходимо отказаться от употребления хлеба, рассказала руководитель проекта "Школа снижения лишнего веса", врач-эндокринолог КДЦ НКЦ № 2 РНЦХ имени Петровского Юлия Атаманова в беседе с "Газетой.ру".

По словам специалиста, лишний вес – это следствие злоупотребления хлебом, который является отличным продуктом для добора дневной нормы клетчатки. Мучное изделие необходимо правильно вписать в рацион.

Атаманова посоветовала за прием пищи есть что-то одно из углеводов: хлеб, кашу, макароны или картошку. Одна порция мучного изделия не должна превышать 25–50 граммов, то есть примерно один кусок, в зависимости от чувства голода.

Эндокринолог отметила, что при выборе хлеба нужно обращать внимание на два фактора. В составе на первом месте должна быть цельнозерновая мука, позволяющая сохранить чувство сытости на более долгое время, а калорийность должна быть около 210 килокалорий на 100 граммов, в таких видах меньше сахара.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Дарья Русакова рассказала о первых признаках, которые свидетельствуют, что ЗОЖ превратился в болезнь. Среди них: постоянный контроль веса, чувство вины за лишний съеденный кусок, нарушение восприятия собственного тела и так далее.

обществоеда

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика