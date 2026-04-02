02 апреля, 16:45

Спорт
Физиолог Скрипник: езда на велосипеде поможет сжечь 600–700 калорий в час

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Езда на велосипеде является более щадящей для здоровья при похудении, чем бег, при этом обе активности позволяют сжигать одинаковое количество калорий. Об этом Москве 24 рассказал спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон Никита Скрипник.

По его словам, в целом для похудения важен не вид деятельности, а ее интенсивность, которую можно определить по частоте сердечных сокращений.

При интенсивном беге, езде на велосипеде или самокате, когда пульс 140–160 ударов в минуту, за час можно сжечь порядка 600–700 калорий. Однако для похудения все же лучше выбирать режим 140–120 ударов: такой темп более щадящий для сердечно-сосудистой системы, к тому же его проще держать дольше. Но и расход калорий в этом случае будет ниже на 20–30%.
Никита Скрипник
спортивный физиолог, персональный тренер, специалист оборудования фитнес-зон

Эксперт добавил, что все три вида активности дают кардионагрузку, которая активирует метаболизм, помогая организму эффективнее сжигать жир.

"При этом важно учитывать, что процесс сжигания жира запускается приблизительно с 20-й минуты беспрерывного действия", – подчеркнул Скрипник.

Что касается тренировки мышц, то и бег, и езда на велосипеде и самокате задействуют преимущественно нижнюю часть тела, прокачивая передние и задние бедра, а также мышцы голени. Кроме того, хорошо работают мускулы пресса и спины. Однако во время езды на самокате очень важно менять толчковую ногу, в противном случае нагрузка будет только на мышцы одной конечности, отметил физиолог.

Самым же щадящим вариантом при похудении тренер назвал езду на велосипеде: в отличие от бега, она не навредит при травмах колена или голеностопа. В случае же с самокатом важна правильная техника толчка – лучше, чтобы ее поставил опытный тренер. Однако главное правило – не отталкиваться прямой ногой, посоветовал Скрипник.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что самыми опасными продуктами для худеющих часто становятся те, что создают иллюзию безопасности: кажутся низкокалорийными, но на самом деле такими не являются. Например, осторожнее следует быть с употреблением обезжиренных творожков и йогуртов.

