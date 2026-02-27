Биохимик Ходос оценил перспективу нарастить мышечную массу медикаментозными способами

В России работают над созданием таблетки, имитирующей эффект физической нагрузки. Кому могут помочь новые препараты и удастся ли им заменить спортивные упражнения, разбиралась Москва 24.

Таблетка вместо упражнений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российские ученые изучают возможность создания препарата, который сможет заменять поход в спортзал: он запускает в организме процессы, аналогичные тем, что происходят при физической нагрузке. Об этом РИА Новости заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.

По словам эксперта, в основе идеи лежит изучение миокинов – биологически активных веществ, которые выделяются мышцами при сокращении и запускают целый ряд физиологических процессов.





директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила Поэтому сейчас думают над тем, а нельзя ли каким-то образом это с точки зрения фармакологии осуществить.

Он добавил, что гипотетический препарат мог бы получить название "физическая нагрузка" и при его приеме должны были бы запускаться все процессы, возникающие у человека во время спортивных тренировок.

Тема создания альтернативы физической активности приобретает особую актуальность на фоне глобального распространения гиподинамии. Фитнес-тренер и хореограф Сергей Побегалов ранее обратил внимание на данные ВОЗ, согласно которым систематическим недостатком движения страдает около 1,8 миллиарда человек – 31% населения Земли.

Врачи рассматривают это как ключевой фактор роста таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, диабет второго типа, деменция и некоторые виды рака, подчеркнул эксперт. Побегалов отметил, что одного похода в спортзал раз в неделю недостаточно. Движение должно стать частью повседневной жизни через прогулки, активную работу по дому, езду на велосипеде и регулярные разминки.

"Когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться – высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний", – предупредил он.

По данным ВОЗ, с 2010 по 2022 год распространенность гиподинамии среди взрослых выросла примерно на 5%. Если текущая тенденция сохранится, к 2030 году уже 35% населения планеты не будет выполнять нормы физической активности, что усугубит глобальные риски для здоровья.

Кому поможет?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проблема, которую призвана решить такая таблетка, важная и давно назревшая, уверен биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.

"На мой взгляд, речь идет о таком явлении, как возрастная саркопения – когда с возрастом мышцы теряют силу, а затем начинают деградировать. Врачи уже много десятилетий ищут способ остановить этот процесс. Кроме того, есть пациенты, страдающие дистрофией, у которых изначально недостаточный объем мышечной массы", – рассказал специалист в разговоре с Москвой 24.

Он уточнил, что сегодня единственные доступные методы борьбы с этими состояниями – физические упражнения и применение анаболиков. Однако такие вещества очень опасны и приводят к серьезным проблемам, связанным в том числе с сердцем и печенью.

"Поэтому поиски безопасной альтернативы идут очень давно, но пока достоверного препарата, который мог бы заменить анаболики и при этом избавить от необходимости делать физические упражнения, нет", – уточнил Ходос.

Существует также метод миостимуляции, когда на тело наклеивают электроды и подают электрические импульсы. Мышцы при этом сокращаются без участия человека. Это так называемые пассивные упражнения, являющиеся распространенным и доступным методом, добавил эксперт.





Александр Ходос биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Обсуждаемая новость описывает новый, очень интересный подход. Ученые пытаются не стимулировать мышцы напрямую, а увеличить выработку тех сигнальных веществ и молекул, которые дают организму команду наращивать мышечную массу.

При этом, как рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник, исследования миокинов активно проводятся уже нескольких лет, но каких-либо технологических прорывов не было.

"Что касается самой формулировки "замена тренажерного зала и физических нагрузок" – конечно, добиться этого при помощи одних только миокинов невозможно. Во время физической нагрузки образуется лактат, различные гормоны, экзосомы и другое. Причем исследована только малая часть всех веществ и эффектов, а многое до сих пор неизвестно", – пояснил Скрипник.

Поэтому ориентироваться только на миокины как на заменитель тренировок в корне неправильно. Миокины могут "обмануть" организм, создав иллюзию нагрузки всего на 5–7% от обычной тренировки.





Никита Скрипник спортивный физиолог, персональный тренер При регулярном применении таких препаратов и отсутствии реальной активности это может привести к атрофии мышечной ткани, то есть к ее уменьшению и ослаблению. Физическая нагрузка нужна организму такой, какой ее задумала природа, и обмануть последнюю в этом ключе не получится. Чтобы фармакологически заменить тренировку, потребовался бы не один, а, наверное, 15–20 различных препаратов.

По оценке эксперта, даже при нынешних высоких технологиях до подобной "таблетки от спортзала" еще порядка 20–30 лет.

"Поэтому, к сожалению, вынужден расстроить тех, кто ее ищет, чтобы не ходить на тренировки. Однозначно препарат, в случае его полной доработки, найдет применение в фармакологии, в реабилитации пациентов после травм, при лечении генетических заболеваний", – уточнил Скрипник.

Это правильные и нужные работы, но они очень узкоспециализированы и направлены на вполне конкретные задачи – помощь спортсменам высокого уровня или восстановление пациентов, резюмировал эксперт.