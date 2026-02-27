Биохимик Ходос оценил перспективу нарастить мышечную массу медикаментозными способами

В России работают над созданием таблетки, имитирующей эффект физической нагрузки. Кому могут помочь новые препараты и удастся ли им заменить спортивные упражнения, разбиралась Москва 24.
Таблетка вместо упражнений
Российские ученые изучают возможность создания препарата, который сможет заменять поход в спортзал: он запускает в организме процессы, аналогичные тем, что происходят при физической нагрузке. Об этом РИА Новости заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии имени Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила.
По словам эксперта, в основе идеи лежит изучение миокинов – биологически активных веществ, которые выделяются мышцами при сокращении и запускают целый ряд физиологических процессов.
Он добавил, что гипотетический препарат мог бы получить название "физическая нагрузка" и при его приеме должны были бы запускаться все процессы, возникающие у человека во время спортивных тренировок.
Тема создания альтернативы физической активности приобретает особую актуальность на фоне глобального распространения гиподинамии. Фитнес-тренер и хореограф Сергей Побегалов ранее обратил внимание на данные ВОЗ, согласно которым систематическим недостатком движения страдает около 1,8 миллиарда человек – 31% населения Земли.
Врачи рассматривают это как ключевой фактор роста таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, диабет второго типа, деменция и некоторые виды рака, подчеркнул эксперт. Побегалов отметил, что одного похода в спортзал раз в неделю недостаточно. Движение должно стать частью повседневной жизни через прогулки, активную работу по дому, езду на велосипеде и регулярные разминки.
"Когда организм получает недостаточно движения, страдают сосуды, метаболизм, иммунитет. Рано или поздно организм начинает расплачиваться – высоким давлением и уровнем сахара в крови, воспалениями, повышенным риском сердечных и онкологических заболеваний", – предупредил он.
По данным ВОЗ, с 2010 по 2022 год распространенность гиподинамии среди взрослых выросла примерно на 5%. Если текущая тенденция сохранится, к 2030 году уже 35% населения планеты не будет выполнять нормы физической активности, что усугубит глобальные риски для здоровья.
Кому поможет?
Проблема, которую призвана решить такая таблетка, важная и давно назревшая, уверен биохимик, специалист по продлению молодости и жизни человека Александр Ходос.
"На мой взгляд, речь идет о таком явлении, как возрастная саркопения – когда с возрастом мышцы теряют силу, а затем начинают деградировать. Врачи уже много десятилетий ищут способ остановить этот процесс. Кроме того, есть пациенты, страдающие дистрофией, у которых изначально недостаточный объем мышечной массы", – рассказал специалист в разговоре с Москвой 24.
Он уточнил, что сегодня единственные доступные методы борьбы с этими состояниями – физические упражнения и применение анаболиков. Однако такие вещества очень опасны и приводят к серьезным проблемам, связанным в том числе с сердцем и печенью.
"Поэтому поиски безопасной альтернативы идут очень давно, но пока достоверного препарата, который мог бы заменить анаболики и при этом избавить от необходимости делать физические упражнения, нет", – уточнил Ходос.
Существует также метод миостимуляции, когда на тело наклеивают электроды и подают электрические импульсы. Мышцы при этом сокращаются без участия человека. Это так называемые пассивные упражнения, являющиеся распространенным и доступным методом, добавил эксперт.
При этом, как рассказал Москве 24 спортивный физиолог, персональный тренер Никита Скрипник, исследования миокинов активно проводятся уже нескольких лет, но каких-либо технологических прорывов не было.
"Что касается самой формулировки "замена тренажерного зала и физических нагрузок" – конечно, добиться этого при помощи одних только миокинов невозможно. Во время физической нагрузки образуется лактат, различные гормоны, экзосомы и другое. Причем исследована только малая часть всех веществ и эффектов, а многое до сих пор неизвестно", – пояснил Скрипник.
Поэтому ориентироваться только на миокины как на заменитель тренировок в корне неправильно. Миокины могут "обмануть" организм, создав иллюзию нагрузки всего на 5–7% от обычной тренировки.
По оценке эксперта, даже при нынешних высоких технологиях до подобной "таблетки от спортзала" еще порядка 20–30 лет.
"Поэтому, к сожалению, вынужден расстроить тех, кто ее ищет, чтобы не ходить на тренировки. Однозначно препарат, в случае его полной доработки, найдет применение в фармакологии, в реабилитации пациентов после травм, при лечении генетических заболеваний", – уточнил Скрипник.
Это правильные и нужные работы, но они очень узкоспециализированы и направлены на вполне конкретные задачи – помощь спортсменам высокого уровня или восстановление пациентов, резюмировал эксперт.