Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 декабря, 08:00

Спорт
Главная / Истории /

Фитнес-эксперт Каневский рассказал, как правильно составить расписание тренировок

Все по графику: как правильно составить расписание тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как самостоятельно составить программу тренировок в тренажерном зале.

Фото: 123RF.com/sittipolphoto

Тренажерный зал является обязательной составляющей любого фитнес-клуба. И это неудивительно, ведь именно при работе с отягощением человек не просто прорабатывает ту или иную мышцу либо мышечную группу: занятия с "железом" дают возможность строить пропорционально развитую фигуру, а также развивать выносливость и силу.

Но чтобы этого добиться, нужно понимать, как правильно выстроить тренировочный план, чтобы занятия были действительно эффективными.

Сегодня мы разберем все нюансы тренировок в тренажерном зале. Первое, на что важно обратить внимание: все упражнения делятся на два основных типа:

  • базовые (многосуставные);
  • изолированные (односуставные).

Под базовыми понимают движения, где одновременно работает несколько суставов, а значит, и большой мышечный массив. С точки зрения воздействия на мышцы это является главным фактором их проработки. То есть чем их больше одновременно участвует в движении, тем лучше будет результат. Именно поэтому, если, например, человек хочет накачать ноги, основным упражнением будут приседания со штангой, жим ногами, выпады и так далее.

Под изолированными упражнениями подразумевают движения, где работает всего один сустав, а значит, всего одна мышца или мышечный пучок. Данные упражнения выполняются только после завершения базовых на соответствующую мышечную группу. Задача изолированных – локальная проработка мускула, что суммарно дает хороший эффект от занятия в целом.

Другими словами, абсолютно на любую группу нужно выполнять как базовые (в начале тренировки), так и изолированные (в конце) упражнения.

Фото: 123RF.com/sittipolphoto

Также важно понимать, что тренажерный зал подразделяется на два вида оборудования:

  • Свободные веса. К ним относятся штанги, гантели, гири. В упражнениях с ними активно работает не только целевая мышечная группа, но и так называемые мышцы-стабилизаторы, благодаря чему общее воздействие на мускулатуру выше. А это дает более высокую адаптацию (результат). То есть с точки зрения физиологии чем сложнее движение – тем лучше. При работе со свободными весами важно отработать технику выполнения движений с тренером, чтобы не получить травму.
  • Силовые тренажеры. Это оборудование, которое имитирует упражнения со "свободными весами" – то есть дает возможность выполнить движение в четко выраженной амплитуде, что существенно облегчает постановку техники и снижает риск травматизации. Такое оборудование лучше применять в тех случаях, когда человеку недоступны определенные движения со свободными весами, например, из-за травмы или возрастных ограничений. Во всех остальных случаях если у человека есть задача качественно проработать мускулатуру, то предпочтение нужно отдать свободным весам.

Теперь важно понять, как построить тренировочную программу, сколько отдыхать между подходами, а также как правильно питаться, если вы хотите набрать именно мышечную массу.

Здесь все достаточно просто: работа над развитием и ростом мускулатуры – это отдельный вид деятельности, спорта, который называется бодибилдинг. А значит, заниматься нужно именно так, как это принято в данном направлении. Идеально, если вы можете посещать тренажерный зал до пяти раз в неделю и заниматься по принципу: одна тренировка – одна мышечная группа.

Здесь прекрасно работает классический тренировочный сплит:

  • день дельтовидных мышц (плечи) плюс пресс;
  • день ног;
  • день грудных мышц;
  • день спины;
  • день рук, плюс пресс.

Сама тренировка должна длиться не больше часа (не считая разминки и заминки). Чтобы укладываться в это время, выполняйте по три рабочих подхода в каждом упражнении, а отдых между ними должен быть не больше двух минут. Поэтому обязательно тренируйтесь с секундомером.

Что касается подбора упражнений, то, как я писал выше, на любую мышечную группу сначала выполняют два-три базовых упражнения, и только потом тренировка завершается изолированными движениями.

Исключением является "день рук" (бицепс и трицепс), где все упражнения изолированные. Поэтому в данном случае на каждую мышцу выполняют по три односуставных движения.

Фото: 123RF.com/gpointstudio

При этом сами упражнения подбираются в зависимости от уровня вашей подготовки, а также наличия возможных ограничений по здоровью, особенно со стороны опорно-двигательного аппарата. То есть, если вы новичок, обязательно обратитесь к специалисту.

Более простой сплит, если вы можете заниматься не чаще трех раз в неделю, выглядит следующим образом:

  • дельты, ноги и пресс;
  • спина и трицепс;
  • грудные мышцы и бицепс.

Еще важно понять, что если вы действительно качаетесь, то у вас не должно быть других активных занятий. То есть, если в понедельник вы пришли в тренажерный зал, это не значит, что во вторник вы можете пробежать десять километров. Почему? Все просто: если вы набираете мышечную массу, то вы и создаете условие для ее роста (силовые тренировки, правильное питание и восстановление). При наличии других видов нагрузок, особенно аэробного характера, это практически невозможно. Здесь работает простое правило: "нельзя служить двум королям".

Что касается питания, то здесь нужно обратить внимание на увеличение количества углеводов, преимущественно за счет "сложных" (гречка, макароны из твердых сортов пшеницы, рис), до 4 граммов на килограмм веса тела. Кроме того, необходимо увеличить количество белка до 2 граммов на килограмм веса тела. При этом количество жиров будет составлять примерно 60–70 граммов за день в зависимости от веса человека.

Важно: на каждые 100 граммов белка необходимо употреблять не менее литра чистой питьевой воды.

Читайте также


Каневский Эдуард

спортистории

Главное

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика