Фитнес-эксперт Каневский назвал лучшие варианты подарков для любителей спорта

Обозреватель Москвы 24 фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что можно подарить на Новый год тем, кто занимается спортом или фитнесом.



Что объединяет большинство людей? Правильно – выбор и покупка подарков на Новый год в самый последний момент. А это, как правило, приносит серьезные неудобства, ведь возникает не только риторический вопрос, "а что же выбрать", но и сложности с непосредственной покупкой: подарка может просто не оказаться в наличии либо на конкретный товар в канун праздника существенно вырастет цена. А значит, пока до боя курантов есть несколько недель, уже стоит задуматься о выборе и покупке презентов.

В этом материале разберем, что подарить тем, кто регулярно тренируется или только планирует приступить к занятиям.





Спортивное питание

Если человек регулярно ходит в фитнес-клуб, особенно в тренажерный зал, на тяжелую атлетику или на кроссфит, вы никогда не прогадаете, подарив спортивное питание. Безошибочным вариантом может быть протеиновый порошок как самый востребованный вид добавок. Причем сейчас данный вид продукции действительно отличный и дорогой подарок, ведь одна упаковка протеина западных производителей стоит в среднем 5 000 рублей за 900 граммов. А упаковки по 2 300 граммов – больше 10 000 рублей. При этом отечественные бренды тоже стоят достаточно дорого: от 3 000 рублей за 900 граммов продукта.

Важно: внимательно читайте отзывы о продавце, особенно если вы покупаете спортивное питание на маркетплейсах. К сожалению, там попадается как просроченный товар, так и откровенный контрафакт. Нужно понимать, что тот же протеин – это биологически активная добавка, а это значит, что у нее должен быть хороший срок годности. Согласитесь, вряд ли на свежую продукцию может быть большая скидка. Значит, при существенном дисконте лучше включить скепсис.

Что касается другого вида спортпита, то хорошим вариантом могут стать протеиновые батончики или печенье – такой подарок отлично подойдет не только тем, кто регулярно тренируется, но и людям, кто следит за своим рационом. Как правило, лучше брать блок ассорти, что избавит вас от необходимости пытаться узнать у человека любимый вкус.

Более же узкоспециализированное питание (ВСАА, Л-карнитин, аминокислоты или аминокислотные комплексы, креатин и так далее) можно покупать в ситуации, когда вы действительно знаете, что у человека есть потребность в их использовании.

Магнезия

Еще отличным подарком для людей, которые работают с "железом", на турниках, с гирями либо посещают занятия на скалодроме, может стать так называемая спортивная магнезия – вещество, которое сушит кожу ладоней, что обеспечивает отличный контакт с поверхностью отягощения, турника, камнями. Причем здесь я рекомендую обратить внимание на "жидкую магнезию" – один из лучших ее вариантов, который не пачкается, не "пылит" (в отличие от сухой магнезии, которую бесплатно предлагают в клубах), а одного нанесения может хватить на всю тренировку. Да, стоит такая магнезия существенно дороже – от 500 рублей за флакон, но именно в такой форме это будет отличный подарок, так как заниматься станет удобнее и комфортнее.

Фитнес-коврик

Еще отличным подарком может стать фитнес-коврик. Причем такой подарок подойдет как тому, кто занимается в клубе или в студии, так и тем, кто занимается дома. В данном случае я не рекомендую брать коврики дешевле 2 000–3 000 тысяч рублей, так как такие варианты, как правило, либо очень тонкие, что сказывается на комфорте занятий, либо сделаны из материалов, которые быстро изнашиваются или деформируются.

Резинки

Еще прекрасным подарком могут стать фитнес-резинки. Главное – их правильно подобрать. Для девушек идеально подойдут резинки для ног и ягодиц, стоимость которых варьируется примерно от 500 до 3 000 рублей. Здесь я также рекомендую почитать отзывы, так как от цены зависит качество и прочность материалов.

Для мужчин же могут подойти резинки для подтягиваний, с которыми можно выполнять упражнения на все мышечные группы, в том числе в домашних условиях. Цена будет зависеть от качества материала, а также от количества резинок в наборе.

Единоборства

Единоборства сейчас так же популярны, как бег или тренажерный зал, так что вы всегда сможете сделать удачный подарок человеку, который ими занимается. Здесь главное – знать наверняка дисциплину, в которой он тренируется: бокс, тайский бокс, кикбоксинг, смешанные единоборства, самбо или даже борьба – везде своя экипировка.

Чтобы не ошибиться с выбором, покупайте подарок в специализированных магазинах

На будущее

А еще отличным подарком для тех, кто пока не начал регулярно заниматься фитнесом или спортом, может стать сертификат на занятие в фитнес-клубе или в каком-нибудь спортивном направлении: сквош, падл, йога, пилатес, сайкл, скалодром и даже картинг – десятки вариантов, которые не просто дадут возможность человеку попробовать что-то новое.

Вполне вероятно, что конкретная тренировка настолько понравится, что человек продолжит регулярные тренировки в этом виде спорта, а значит, начнет вести более активный образ жизни. Согласитесь, прекрасное начало нового года.