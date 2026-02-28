ТАСС: убийца экс-депутата Рады Кивы и заказчик могли остаться в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заказчик убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и непосредственно киллер могли не покидать территорию России после преступления, чтобы затруднить работу правоохранителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В данный момент следователи проверяют эту версию. Материалы дела в отношении организатора и исполнителя убийства Кивы выделены в отдельное производство.

Вместе с тем правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Араика Амирханяна, которого обвиняют в соучастии в убийстве экс-депутата Рады. В ближайшее время материалы направят для утверждения в областную прокуратуру, после чего они будут предложены для рассмотрения в Московский областной суд.

Тело Кивы нашли в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района в декабре 2023 года. Вскоре после этого было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, неизвестный несколько раз выстрелил в экс-депутата, от полученных травм мужчина скончался на месте. Правоохранители обнаружили на теле убитого пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы.

Амирханян был арестован 16 сентября 2025 года. По версии следствия, бизнесмен передавал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины (СБУ).