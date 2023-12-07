На теле убитого экс-депутата Рады Кивы обнаружили два пулевых ранения

Фото: ТАСС/Максим Чурусов

Правоохранители обнаружили на теле убитого бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы пулевые ранения, с места преступления были изъяты пистолетные гильзы. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.

"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы. Также проведен осмотр автомобиля потерпевшего и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы", – говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту убийства Кивы и незаконного оборота оружия было передано в первое управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Московской области. Правоохранители осуществят судебно-медицинскую, молекулярно-генетическую, физико-химическую, комплексную молекулярно-генетическую и баллистическую судебные экспертизы.

Кроме того, в настоящее время проводятся допросы свидетелей, а также оперативно-разыскные мероприятия.

6 декабря стало известно об обнаружении в подмосковной деревне Супонево Одинцовского района тела Кивы. Было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, вечером неизвестный произвел в Киву выстрелы, от полученных травм мужчина скончался на месте. К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

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