Суд в Ростове-на-Дону огласил приговор по делу о взрыве в здании ГИБДД в Мелитополе

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Южный окружной военный суд назначил 18 лет лишения свободы украинцу Дмитрию Голубеву, который подорвал здание Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД в Мелитополе, а также собирался устроить еще два теракта. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как рассказали в суде, в конце февраля – начале августа прошлого года мужчина, находясь в Запорожье, был завербован сотрудником Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины. Под его началом тот прошел обучение по изготовлению самодельной взрывчатки.

Спустя время Голубев перевез составляющие взрывчатки в Мелитополь и спрятал в тайнике, а после соорудил из них три взрывных устройства. Сотрудник ГРУ направил мужчине сведения об объектах, которые необходимо было подорвать: определенные участки дороги, здание МРЭО и военно-гражданскую администрацию Запорожской области.

В результате 8 августа обвиняемый установил одно из устройств на заборе рядом с участком дороги, где проезжают представители администрации региона, однако подорвать его так и не получилось, поскольку сотрудники ФСБ нашли устройство.

Тогда Голубев решил 10 августа подорвать вечером того же дня окно возле главного входа в здание МРЭО, установив там взрывчатку с таймером. После взрыва фасад и внутреннее помещение объекта повредились.

Взрыв возле здания администрации мужчина должен был устроить тоже в августе, но силовики нашли тайник и задержали его. Голубева обвинили в международном терроризме, двух покушениях на акт международного терроризма и прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.

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