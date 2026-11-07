Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Завершились мероприятия деловой программы Международной недели "Народы России" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда "Росконгресс".



"В Москве завершилась деловая программа Международной недели "Народы России", в которую вошли более 40 мероприятий, разделенных по тематическим направлениям: "Единство народов", "Историческая память и преемственность поколений", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу" и "Крепкая семья". Ключевая тема: "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности". Мероприятия деловой программы посетили более 2,6 тысяч представителей делегаций из зарубежных стран и российских регионов. Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с указом президента РФ № 382 от 1 июня 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Координатором мероприятий Международной недели является аппарат Совета безопасности РФ. Оператор – "Фонд Росконгресс", – говорится в сообщении.



Центральное мероприятие деловой программы – пленарное заседание с участием Владимира Путина. Основными темами выступления главы государства стали сохранение культурного многообразия страны, укрепление межнационального согласия, роль русского языка и культуры в развитии российской государственности, а также единство народов в защите Отечества. В пленарном заседании Международной недели также приняли участие российский оперный певец, народный артист РФ Ильдар Абдразаков; химик, профессор российской Академии наук Артем Оганов; участник спецоперации, полковник Зоригто Ангархаев; боец смешанных единоборств, заслуженный мастер спорта России Ислам Махачев; французский политик Фабрис Сорлин и обладательница звания "Мать-героиня" в 2025 году Ольга Шведова.



"Международная неделя "Народы России" приурочена к празднику и проходит в Год единства народов России. Его главная цель – еще больше укрепить то, что нас объединяет, придает решимости, вселяет гордость за страну, за ее тысячелетнюю историю. Мероприятия Международной недели вносят во все эти задачи свой вклад. На встречах, круглых столах вы обсуждаете вопросы воспитания у молодежи ценности служения Отечеству и ответственности за его судьбу. Насыщенная программа Международной недели основана прежде всего на богатстве традиций и культурного наследия нашего многонационального народа", – подчеркнул в своем выступлении Путин.



Перед началом пленарного заседания глава государства в сопровождении секретаря Совета безопасности, президента Русского географического общества Сергея Шойгу осмотрел выставку "Душа России", подготовленную "Фондом Росконгресс". Экспозиция посвящена одноименному проекту, который запущен "Фондом Росконгресс" совместно с "ПСБ" и направлен на сохранение и актуализацию культурного наследия народов страны, развитие креативных индустрий и укрепление межрегионального и международного сотрудничества.



Одним из важных событий деловой программы стал пресс-брифинг Шойгу. Комментируя итоги насыщенной деловой программы, он отметил, что Международная неделя "Народы России" наглядно показывает, как историческая память и уважение к традициям становятся основой национальной устойчивости.

"Важно, что в рамках Международной недели особое внимание уделено связи поколений и преемственности ценностей. Сохранение правды о вкладе всех народов нашей страны в Победу – это не только дань уважения прошлому, но и фундамент для воспитания молодежи и укрепления единства сегодня", – подчеркнул Шойгу.

Темами панельных сессий деловой программы Международной недели стали вопросы реализации государственной национальной политики, защиты исторической памяти, служения Отечеству и культурно-гуманитарного сотрудничества.



"Международная неделя "Народы России" призвана укреплять и развивать международное гуманитарное сотрудничество. Мероприятия в Москве и в регионах способствуют прямому диалогу между странами и с открытой презентацией их традиций и культурного наследия. Россия исторически выступает пространством встречи культур, и именно здесь мы показываем, как многообразие становится не барьером, а ресурсом для общего развития и новых совместных проектов", – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.



Особое внимание на сессиях деловой программы было уделено таким темам как сохранение культуры и традиций народов России, а также единство многонационального народа, проявляемого во всех сферах жизни.

На Международной неделе "Народы России" прошел Всероссийский семинар-совещание "Российское казачество", стартовала XI Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант", и состоялась торжественная церемония награждения победителей премии "СМИротворец".



"Уникальные традиции, языки и культуры наших народов складываются в единую мозаику России. Именно в этом многообразии рождается наша сила и единство. Уже одиннадцатый год подряд "Большой этнографический диктант" объединяет миллионы участников в нашей стране и за ее пределами. За это время акция стала не просто крупнейшим просветительским проектом, но и важным символом уважения к богатому наследию народов России", – подчеркнул руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.



В рамках экспозиционной программы Международной недели, представленной в Центре международной торговли Москвы, участники и гости смогли познакомиться с выставкой "Республики – Фронту. 1941 – 1945". На стендах были представлены уникальные материалы, раскрывающие, как в годы войны экономика, промышленность и трудовые ресурсы республик работали на нужды фронта. Свои экспозиции также представили Русское географическое общество, Российское казачество и компания "Леста Игры". Также гости и участники деловой программы смогли посетить премьерный показ документального фильма "Сибиряк".



Мероприятия Международной недели "Народы России" продлятся до 8 ноября. Участников и гостей мероприятий Международной недели ожидает просветительский марафон Российского общества "Знание". Русское географическое общество запланировало мероприятия, посвященные этнокультурному и географическому многообразию, истории, традициям и обычаям народов России.

Также в рамках Международной недели состоится кинофорум с участием ведущих представителей киноиндустрии стран СНГ, Азии и Латинской Америки. В программу кинопоказов в кинотеатрах Москвы включены документальные и художественные фильмы как полностью отечественного производства, так и снятые совместно с иностранными киностудиями, демонстрирующие значимость общего исторического прошлого и добрых партнерских отношений между представителями разных религий и культур.

С 5 по 7 ноября проходят мероприятия молодежной программы Международной недели. Деловая часть будет включает встречи, посвященные образу будущего, современной молодежной культуре и спорту в разрезе ценностного воспитания и объединения народов, а в рамках спортивной программы планируется проведение соревнований и показательных выступлений по уличным и экстремальным видам спорта, мастер-классов и творческих поединков в области музыки и танцев.



В ходе экспертно-аналитического сопровождения Международной недели "Народы России" в 2026 году аналитики "Фонда Росконгресс" подготовили более 30 саммари сессий деловой программы, аналитический обзор событий Международной недели и итоговое саммари по всему мероприятию, а также карточки "ярких цитат" ключевых спикеров и визуальные "облака смыслов". Материалы подготовлены с использованием ИИ технологии "ИнФорум".

Главным итоговым документом станет отчет "Итоги Международной недели "Народы России". Электронная версия будет доступна для скачивания в информационно-аналитической системе roscongress.ru.



К экспертно-аналитическому сопровождению Международной недели "Народы России" привлечены представители научного сообщества под кураторством издательства "Наука". Результатом их работы станет набор экспертных мнений по тематике ключевых мероприятий.

Итоги Международной недели "Народы России" будут подведены 9 ноября 2026 года в рамках XIV ежегодной встречи секретарей Советов безопасности.



Международная неделя "Народы России" формирует долгосрочную основу для укрепления многонационального единства нашей страны, подчеркивая ее особую цивилизационную модель. В настоящее время в России проживает более 190 народов и этнических групп, сохраняя свою уникальность и при этом являясь частью великого суверенного государства. Проведение Международной недели способствует сохранению традиций и культурно-исторического наследия и открывает возможность для прямого диалога между странами, разделяющими соответствующие духовно-нравственные ценности.

Ранее Путин заявил на пленарном заседании международной недели "Народы России", что русский язык и русский народ остаются основой, образующей российскую государственность.

Глава государства также назвал поддержку русской культуры и языка вопросом стратегического значения. По его словам, в многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила страны и ее конкурентное преимущество.

