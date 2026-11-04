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04 ноября, 16:51

Общество

Путин отметил объединительную и созидающую роль русского языка и народа для РФ

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин заявил на пленарном заседании международной недели "Народы России", что русский язык и русский народ остаются основой, образующей российскую государственность.

"В своей объединительной, созидающей миссии он является гарантом сохранения и развития всех других народов РФ, сбережения их свободы, самобытности в гармонии с единством", – отметил президент РФ.

Глава государства также назвал поддержку русской культуры и языка вопросом стратегического значения. По его словам, в многообразии культур, традиций и обычаев заключается сила страны и ее конкурентное преимущество.

"У нас большая страна. Мы должны его постоянно укреплять, беречь многонациональное согласие, наше общее достояние", – подчеркнул глава государства.

Международная неделя "Народы России", направленная на укрепление единства народов РФ, проходит со 2 по 8 ноября по всей стране.

Ранее Путин поздравил граждан России с Днем народного единства. Он напомнил, что в ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное на Нижегородской земле, вступали простые люди самых разных национальностей. По его словам, именно эти люди спасли Отечество и изгнали интервентов из Кремля.

С тех пор, по словам президента, сплоченность народов неизменно играет в судьбе России ключевую роль. Он также указал, что межнациональным отношениям в стране всегда уделялось особое внимание. Глава государства призвал быть бдительными и пресекать попытки подорвать общественную стабильность и разжечь рознь между людьми.

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