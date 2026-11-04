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04 ноября, 16:42

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Путин: представители более сотни народов России получили награды за отвагу на СВО

Представители более сотни народов России получили награды за отвагу на СВО – Путин

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Представители свыше сотни народов России получили государственные награды за отвагу и героизм, которые они проявили на фронтах спецоперации. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании международной недели "Народы России".

По его словам, мощный и всепобеждающий дух единства народов России передается из поколения в поколение.

"Мы и сейчас стоим плечом к плечу и уверены, что обязательно достигнем поставленных целей", – добавил он.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства. Он напомнил, что межнациональным отношениям в стране всегда уделялось особое внимание. Эту сферу он охарактеризовал как очень чувствительную и тонкую.

Также с праздником горожан поздравил Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил, что данный государственный праздник напоминает о героических страницах отечественной истории и вдохновляет на новые свершения.

Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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