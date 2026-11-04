Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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Владимир Путин поздравил граждан России с Днем народного единства.

"Дорогие друзья, приветствую участников международной недели "Народы России" и поздравляю вас и всех граждан нашей страны с праздником, с Днем народного единства!" – сказал глава государства на пленарном заседании международной недели "Народы России".

Путин напомнил, что в ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, собранное на Нижегородской земле, вступали простые люди самых разных национальностей. По его словам, именно эти люди спасли Отечество и изгнали интервентов из Кремля. С тех пор, добавил президент, сплоченность народов неизменно играет в судьбе России ключевую роль.

Межнациональным отношениям в стране всегда уделялось особое внимание, продолжил глава государства. Эту сферу он охарактеризовал как очень чувствительную и тонкую.

Он подчеркнул, что жизнь не стоит на месте, и возникают новые вызовы, нередко крайне опасные. Поэтому он призвал быть бдительными и пресекать попытки подорвать общественную стабильность и разжечь рознь между людьми.

Единство народов России президент назвал "несущей конструкцией суверенитета и независимости" страны. Заботу о сохранении культуры, обычаев и языков каждого народа он отнес к основе национальной политики.

По словам главы государства, историческое развитие России шло через взаимодействие народов, этносов, языков и обычаев. За века и эпохи народы страны не просто сплотились – их культуры, как выразился президент, "проросли друг в друга".

Международная неделя "Народы России" проходит со 2 по 8 ноября по всей стране. Она направлена на укрепление единства народов РФ. Неделя проводится ежегодно в соответствии с указом президента России.

В День народного единства Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве. Также в церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.