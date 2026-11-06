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06 ноября, 08:13

Политика

Экс-заключенный рассказал о пытках в тайных тюрьмах на Украине

Фото: 123RF.com/jaderlugon

Наиболее бесчеловечно с заключенными в секретных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ) обращались боевики батальона "Айдар" (запрещенная в России террористическая организация). Об этом РИА Новости рассказал бывший узник такой тюрьмы, руководитель аналитического отдела движения "Другая Украина" Алексей Самойлов.

В неофициальную тюрьму он попал, когда работал проректором университета и профессором кафедры международных отношений. У дома его задержала группа захвата СБУ. Затем его избили на глазах соседей, после чего поместили в место лишения свободы, которого официально не существовало.

"Айдар" с самого начала – это были полные отбитые отморозки", – заявил Самойлов.

По его словам, кроме "Айдара", в этом участвовали и другие формирования, в частности "Торнадо" (запрещенная в России террористическая организация), чьи участники, по его выражению, были "абсолютные нелюди".

Собеседник находился в заключении с 28 июня по 26 декабря 2014 года, затем его обменяли. В одной тюрьме с ним, уточнил он, держали пленников, прошедших через одну из тюрем "Айдара" на территории Луганской Народной Республики, которую на тот момент контролировали украинские военные.

Ранее стало известно об удержании порядка 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Местные жители пытались прорваться к зданию, однако против них применили слезоточивый газ.

Ситуация получила огласку, и медики смогли вывезти четырех человек со следами побоев. Ими оказались военнослужащие, задержанные после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в здании были военными Нацгвардии.

В ООН призвали исследовать всю информацию о жестоком обращении с военными на Украине. Представитель УВКПЧ ООН Шабиа Манту уточнила, что любые заявления о злоупотреблениях, в том числе в отношении военнослужащих или лиц, призванных на обязательную военную службу, должны быть расследованы полно и беспристрастно.

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