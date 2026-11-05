РИА Новости: на Украине арестовали водителя скорой, приехавшей к пыточной под Киевом

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Суд на Украине отправил под стражу водителя скорой помощи Виктора Ену. На его машине к тайной тюрьме в Киевской области приехала медик Валентина Молодая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Отправили под стражу на 60 дней. Без права внесения залога", – выяснили журналисты.

О том, что вооруженные люди удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области, стало известно 2 ноября. Местные жители попытались ворваться в здание, однако против них применили слезоточивый газ.

Ситуация получила огласку, и врачи смогли вывезти четырех граждан со следами побоев. Пострадавшими оказались военнослужащие, которых задержали после самовольного оставления части. Остальные находившиеся в доме были военными Нацгвардии.

Позже силовики задержали Молодую, которая первой прибыла к дому на машине скорой помощи. Однако глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что она не была медработником. Также Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании трех организаторов беспорядков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что скандал с тюрьмой под Киевом уже приобрел достаточно всемирное звучание. СМИ писали, что данный инцидент может иметь последствия для евроинтеграции Украины.