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03 ноября, 10:07

Политика

Мирошник заявил, что на Украине создана система неофициальных тюрем

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Ямы, зинданы и неофициальные тюрьмы являются обычным явлением, о котором прекрасно знает киевское руководство, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник отметил, что бунт родственников насильно мобилизованных военнослужащих и украинской общественности был лишь вопросом времени, поскольку речь идет о системном явлении. То, что через несколько часов на место инцидента прибыли руководитель нацгвардии Украины Александр Пивненко и глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), говорит о том, что власть знает о целой сети таких тюрем на территории страны.

Дипломат указал, что неофициальные тюрьмы вблизи линии боевых действий охраняются военными формированиями и доступа ни у родственников, ни у общественности туда нет.

"Это обычная практика для украинских формирований, в которых до 70% военнослужащих являются насильственно мобилизованными. Для подчинения их необходимо запугивать, избивать и применять всевозможные меры физического воздействия", – сказал Мирошник.

Он также задался вопросом, почему международные правозащитные организации не замечают массовых пыточных и мест истязаний насильно мобилизованных украинских граждан. По его оценке, эти организации "деградировали до украинских пропагандистов".

Ранее сообщалось, что вооруженные мужчины удерживают около 40 человек в подвале дома в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области. Местные жители попытались ворваться в дом, но против них применили слезоточивый газ.

Лишь после того, как ситуация получила огласку, медикам удалось увезти четырех человек со следами побоев. Уточнялось, что пострадавшие оказались военнослужащими: их задержали после самовольного оставления части. Остальные люди, находившиеся в доме, являются военными Нацгвардии.

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