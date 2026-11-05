Independent: Рубио может уйти с должности для участия в президентской гонке 2028 года

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Госсекретарь США Марко Рубио может уйти с должности, чтобы принять участие в президентской гонке 2028 года. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на высокопоставленные источники в Соединенных Штатах и Великобритании.

По данным газеты, Рубио готовится бороться за выдвижение кандидатом от Республиканской партии в ноябре 2028 года. Главным соперником считается вице-президент Джей Ди Вэнс.

Разговоры о том, что американский госсекретарь может отказаться от поста в администрации, начались еще до подведения итогов промежуточных выборов в конгресс. После голосования источники ожидают такого шага еще больше, отмечает Independent.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Согласно прогнозам экспертов, демократы получат контроль над палатой представителей и сенатом.

Президент США Дональд Трамп удивился таким результатам. Американский лидер связал поражение республиканцев с войной с Ираном и подорожанием топлива. По словам главы Белого дома, он готов к конструктивному сотрудничеству с демократами, если те не выберут деструктивный курс.