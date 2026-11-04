Трамп намерен изучить причины побед и поражений кандидатов на выборах в США

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Президент США Дональд Трамп намерен проанализировать, почему кандидаты на промежуточных выборах в конгресс одерживали победы и терпели поражения. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Я собираюсь стать политическим обозревателем и разбирать причины побед и поражений этих кандидатов", – говорится в публикации.

3 ноября в Соединенных Штатах прошли промежуточные выборы, на которых граждане избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов. Эксперты прогнозируют, что Демократическая партия получит контроль над палатой представителей и сенатом.

В беседе с Fox News Трамп уточнил, что немного удивлен прогнозируемыми результатам выборов в конгресс. Он признался, что рассчитывал, что республиканцы лучше выступят на промежуточных выборах. Он также отказался считать поражение Республиканской партии собственным, так как его имени не было в избирательных бюллетенях.

"Тем не менее мне очень жаль многих достойных республиканцев, многих настоящих патриотов, которые проиграли. Для них это тяжелое поражение", – сказал президент США.

Изданию Politico глава Белого дома заявил, что руководство лидирующих на выборах в конгресс демократов уже связалось с ним и выразило желание сотрудничать.

"Мы будем работать с демократами, чтобы обеспечить благополучие нашей страны. Это очень важно. Я не хочу просто сидеть два года и накладывать вето на все подряд", – добавил он, подчеркнув, что Демократическая партия проделала хорошую работу.

Помимо этого, Трамп указал, не планирует делать кадровые перестановки из-за возможного поражения однопартийцев-республиканцев.

Ранее в округе Уэстчестер в штате Нью-Йорк произошли сбои в работе оборудования для подсчета голосов. По словам журналистки Эрин Мэнсфилд, неполадки со сканерами бюллетеней подтвердили избиратели, сотрудник избиркома и власти штата.