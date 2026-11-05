Журналист Такер Карлсон заявил о конце "эры трампизма" в США

Фото: AP/Alex Brandon

После поражения республиканцев на выборах в американский конгресс эпоха президента США Дональда Трампа завершилась. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил журналист Такер Карлсон.

По его мнению, отказ от республиканцев стал полным. Речь, в частности, идет об отказе непосредственно от Трампа, указал Карлсон.

Он также подчеркнул, что в США все осознавали, что республиканцы будут "уничтожены" на выборах. Причиной этому журналист назвал войну в Иране. По его словам, Штаты "обанкротились" из-за данного конфликта, а Трамп предпочел Израиль своей стране.

Выборы в конгресс состоялись 3 ноября. По их результатам Демократическая партия получила большинство как в верхней, так и в нижней палате.

Трамп, комментируя итоги голосования, тоже связал поражение республиканцев с войной с Ираном. Также он указал на подорожание топлива.

