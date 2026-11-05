Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 16:38

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

SHOT: комик Незлобин купил недвижимость в США почти на 1 млн долларов

Комик Незлобин купил недвижимость в США почти на 1 млн долларов – СМИ

Фото: ТАСС/Евгений Разумный (Александр Незлобин признан иноагентом в РФ)

Комик Александр Незлобин (признан в России иноагентом) владеет в США тремя квартирами общей стоимостью 1 миллион долларов. Об этом сообщил канал SHOT в мессенджере MAX.

По данным журналистов, первое жилье комик купил в 2017 году в Северном Лас-Вегасе. Квартира с двумя спальнями и санузлами обошлась примерно в 85 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей). Она расположена возле шумной магистрали в одном из рабочих районов города.

С тех пор недвижимость подорожала почти вдвое – до 154 тысяч долларов. Ежегодный налог на нее составляет 1 300 долларов, а за все время владения накопилось почти 10 тысяч долларов.

Вторая квартира находится в западной части Лас-Вегаса, ее Незлобин приобрел в 2021 году примерно за 110 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей). Площадь жилья превышает 60 квадратных метров, однако за пять лет оно подешевело до 78 тысяч долларов. Квартира расположена в закрытом жилом комплексе, среди соседей в основном пенсионеры. Налог на эту недвижимость – около 900 долларов в год, говорится в публикации.

Самая дорогая покупка – 114 квадратных метров в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе, пишет СМИ. Это жилье Незлобин приобрел вместе с женой Алиной в мае 2025 года за 825 тысяч долларов (около 66,8 миллиона рублей), из которых 660 тысяч долларов (примерно 53,4 миллиона рублей) супруги взяли в кредит.

Квартира находится рядом с пляжем Венис-Бич, до центра Лос-Анджелеса можно добраться за полчаса. Внутри – две спальни, собственная прачечная, кухня с гранитными столешницами, гостиная с баром и камином. Также в стоимость вошли два парковочных места. За первый год владения семье пришел налог на 10,3 тысячи долларов.

Всего за годы владения квартирами в Соединенных Штатах Незлобин пополнил местный бюджет почти на 25 тысяч долларов.

Минюст России внес Незлобина в список иноагентов в конце августа. В ведомстве считают, что он распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, выступал против СВО на Украине, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Читайте также


шоу-бизнес

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика