SHOT: комик Незлобин купил недвижимость в США почти на 1 млн долларов

Фото: ТАСС/Евгений Разумный (Александр Незлобин признан иноагентом в РФ)

Комик Александр Незлобин (признан в России иноагентом) владеет в США тремя квартирами общей стоимостью 1 миллион долларов. Об этом сообщил канал SHOT в мессенджере MAX.

По данным журналистов, первое жилье комик купил в 2017 году в Северном Лас-Вегасе. Квартира с двумя спальнями и санузлами обошлась примерно в 85 тысяч долларов (около 7 миллионов рублей). Она расположена возле шумной магистрали в одном из рабочих районов города.

С тех пор недвижимость подорожала почти вдвое – до 154 тысяч долларов. Ежегодный налог на нее составляет 1 300 долларов, а за все время владения накопилось почти 10 тысяч долларов.

Вторая квартира находится в западной части Лас-Вегаса, ее Незлобин приобрел в 2021 году примерно за 110 тысяч долларов (около 9 миллионов рублей). Площадь жилья превышает 60 квадратных метров, однако за пять лет оно подешевело до 78 тысяч долларов. Квартира расположена в закрытом жилом комплексе, среди соседей в основном пенсионеры. Налог на эту недвижимость – около 900 долларов в год, говорится в публикации.

Самая дорогая покупка – 114 квадратных метров в районе Мар-Виста в Лос-Анджелесе, пишет СМИ. Это жилье Незлобин приобрел вместе с женой Алиной в мае 2025 года за 825 тысяч долларов (около 66,8 миллиона рублей), из которых 660 тысяч долларов (примерно 53,4 миллиона рублей) супруги взяли в кредит.

Квартира находится рядом с пляжем Венис-Бич, до центра Лос-Анджелеса можно добраться за полчаса. Внутри – две спальни, собственная прачечная, кухня с гранитными столешницами, гостиная с баром и камином. Также в стоимость вошли два парковочных места. За первый год владения семье пришел налог на 10,3 тысячи долларов.

Всего за годы владения квартирами в Соединенных Штатах Незлобин пополнил местный бюджет почти на 25 тысяч долларов.

Минюст России внес Незлобина в список иноагентов в конце августа. В ведомстве считают, что он распространял недостоверные сведения о решениях и политике российских властей, выступал против СВО на Украине, а также участвовал в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций.