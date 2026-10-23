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23 октября, 17:40

Политика

В РФ заработал реестр скрывающихся за рубежом от наказания граждан

Фото: depositphotos/peus

Минюст России запустил публичный реестр граждан, находящихся за границей и уклоняющихся от исполнения назначенного им наказания. В список включили 12 человек, следует из данных на сайте ведомства.

В перечень вошли признанных в РФ иноагентами и внесенные в перечень экстремистов и терорристов Росфинмониторинга Михаил Ходорковский, Евгений Чичваркин, политик Владимир Милов, Леонид Гозман, Борис Зимин, Екатерина Шульман, Анастасия Шевченко и Алексей Нестеренко. Также в список попали внесенные в реестр иноагентов журналист Майкл Наки, юрист Марк Фейгин, Анастасия Буракова и Елена Котеночкина.

В реестре указаны ФИО граждан, даты и места их рождения, ИНН и СНИЛС. Также опубликованы основания и даты решений о введении временных ограничительных мер. Список находится в открытом доступе.

Таким гражданам могут заблокировать счета и имущество, запретить регистрировать недвижимость и автомобили, брать кредиты, открывать ИП и самозанятость, пользоваться отдельными банковскими сервисами и получать госуслуги онлайн. Меры применяются, только если одновременно есть судебное решение, уклонение от наказания и нахождение человека за границей, а решение принимает Минюст.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко подчеркнул, что новый закон должен повысить эффективность исполнения уголовных и административных наказаний. По его словам, документ затронет тех, кто скрывается за рубежом от вступивших в силу судебных решений, но продолжает пользоваться правовыми институтами России.

Созданию реестра предшествовал указ Владимира Путина от 7 сентября 2026 года о создании межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер в отношении правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей.

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