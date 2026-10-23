Путин поручил кабмину масштабировать использование ИИ при анализе медицинских снимков

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Владимир Путин поручил правительству совместно с АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" принять меры для масштабирования использования искусственного интеллекта при анализе результатов рентгенологических исследований и компьютерной томографии. Об этом говорится на сайте Кремля.

Глава государства дал поручения по итогам посещения в августе выставки "Знай наших" и форума "Сильные идеи для нового времени". Речь идет о технологиях ИИ в медицине, разработанных обществом с ограниченной ответственностью "Медицинские скрининг системы".

ИИ необходимо распространить в субъектах России. Меры должны быть реализованы к декабрю.

Ранее Путин поддержал идею создания нейросети в сфере образования, предложенную учителем информатики из Тверской области Алексеем Морозовым. Педагог отметил, что такая нейросеть могла бы помогать педагогам создавать презентации, медиаконтент и цифровые приложения для уроков, и это значительно облегчило бы работу учителя и высвободило бы время для непосредственного общения с детьми.

Президент назвал идею правильной и попросил обратить внимание на это предложение представителей правительства, курирующих сферу образования.

