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23 октября, 17:18

Общество

Путин поручил кабмину учредить госпремию в области архитектуры

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил правительству РФ представить предложения об учреждении государственной премии в области архитектуры и градостроительной деятельности. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Поручения были даны по итогам встречи главы государства со специалистами в области пространственного развития и создания комфортной городской среды, которая состоялась 10 августа текущего года.

Доклад необходимо представить до 1 декабря 2026 года. Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее Путин посмертно наградил орденами Мужества восемь членов избирательных комиссий. Они удостоены наград за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга.

Награды получили секретарь участковой комиссии № 398 в Запорожской области Юлия Гелевич, член комиссии участка № 220 в Херсонской области Ольга Демьяненко, секретарь комиссии участка № 353 в Белгородской области Елена Калтыкова и председатель комиссии участка № 47 в Херсонской области Елена Литвиненко.

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