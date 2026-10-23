Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в приграничье членов избиркомов

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Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества восемь членов избирательных комиссий. Они удостоены наград за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Награды получили секретарь участковой комиссии № 398 в Запорожской области Юлия Гелевич, член комиссии участка № 220 в Херсонской области Ольга Демьяненко, секретарь комиссии участка № 353 в Белгородской области Елена Калтыкова и председатель комиссии участка № 47 в Херсонской области Елена Литвиненко.

Также посмертно награждены председатель участковой комиссии № 595 в Запорожской области Виктория Максимова, председатель комиссии участка № 228 в Луганской Народной Республике Наталья Синицына, член комиссии участка № 516 в Белгородской области Сергей Смородинов и член комиссии участка № 511 Елена Фоменко.

В сентябре в России прошли выборы депутатов Госдумы IX созыва, которые продлились три дня – с 18 по 20 сентября. Свой голос отдали 62,6 миллиона граждан, при этом в Москве явка превысила 35%, а около 3,5 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной физически и морально, отметив, что, несмотря на все вызовы и угрозы, выборы прошли максимально чисто и спокойно, а случаев признания итогов голосования недействительными зафиксировано не было.