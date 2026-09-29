Зюганов возглавил фракцию КПРФ в Госдуме нового созыва

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Геннадий Зюганов избран руководителем фракции КПРФ в Госдуме нового созыва. Об этом ТАСС рассказал первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

На заседании фракции также принято решение выдвинуть кандидатуру Ивана Мельникова на пост первого заместителя председателя Госдумы. Первым заместителем руководителя фракции стал Николай Коломейцев.

"Все решения приняты единогласно", – подчеркнул собеседник агентства.

Выборы депутатов ГД девятого созыва прошли в России с 18 по 20 сентября. "Единая Россия" уже определилась с кандидатами на руководящие посты. Спикером партия предложила оставить Вячеслава Володина, Владимир Путин поддержал эту инициативу.

Саму фракцию, возможно, возглавит Дмитрий Кобылкин, первым вице-спикером предложена Ирина Яровая, а на должности заместителей председателя выдвинуты Алексей Гордеев, Александр Жуков, Анна Кузнецова, Виктория Абрамченко, Виталий Савельев и Владимир Васильев.