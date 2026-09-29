Российская армия взяла под контроль Крейдянку в Харьковской области и Веселое Поле в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска отбили у Вооруженных сил Украины Крейдянку в Харьковской области, а также Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Взять под контроль Крейдянку удалось подразделениям группировки войск "Север". Сейчас бойцы продолжают сжимать кольцо окружения сил ВСУ и расширять внешнюю зону контроля в регионе. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Нестерное, Лукашово, Грачевка, Рубленое и Резниково.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле", – добавили в ведомстве.

Ранее российские подразделения отвоевали у ВСУ населенные пункты Нововодяное в ДНР и Уланово в Сумской области. При этом взять под контроль Нововодяное удалось подразделениям группировки войск "Центр", а Уланово – бойцам "Севера".

До этого ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Хрипуны в Харьковской области. Это стало возможно благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Север".