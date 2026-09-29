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29 сентября, 11:27

Город

Ремонт асфальта провели на Пролетарском проспекте в Москве

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Ремонт асфальтобетонного покрытия выполнили на Пролетарском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

Работы затронули участок магистрали протяженностью более 2 километров, проходящий по территориям районов Москворечье-Сабурово и Царицыно. Здесь обновили около 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Причиной ремонта стала колейность, возникающая из-за интенсивного автомобильного движения. Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Специалисты контролируют качество дорожного полотна, отслеживают окончание гарантийных обязательств и оперативно осуществляют ремонтные работы. Основная часть мероприятий выполняется в ночные часы, когда интенсивность движения минимальна.

Ремонт выполняется в несколько этапов: сначала фрезеруют существующее покрытие, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносится дорожная разметка.

Ранее в столице завершился ремонт дорожного покрытия на Люблинской улице, которая проходит через районы Текстильщики, Люблино и Марьино. На магистрали длиной более 8 километров заменили свыше 260 тысяч "квадратов" асфальта. До этого покрытие ремонтировалось в 2019 году.

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