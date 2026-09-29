Правительство Тувы ушло в отставку

Фото: MAX/"Правительство Тувы"

Правительство Республики Тыва отправлено в отставку в полном составе. Соответствующий указ подписал вступивший в должность глава республики Владислав Ховалыг.

Согласно документу, члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава органа.

В апреле 2021 года Путин назначил Ховалыга временно исполняющим обязанности руководителя республики. В сентябре того же года Ховалыг был избран главой региона по результатам досрочных выборов.

В сентябре текущего года он был переизбран на второй срок, получив почти 91% голосов избирателей. Отмечалось, что остальные кандидаты – Егор Чистяков, Артыш Иргит, Лодой-Дамба Куулар, Азиат Чанзан – получили менее 3% каждый.