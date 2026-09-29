Движение поездов остановлено на участке в Брянской области после атаки ВСУ

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Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна – Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Он добавил, что атака была совершена во время следования поезда Смоленск – Брянск. В результате случившегося никто не пострадал.

В настоящий момент к восстановительным работам после осмотра места происшествия приступила ремонтная бригада РЖД.

Ранее сообщалось, что из-за атаки беспилотников на ж/д перегоне Дятьково – Людиново в Брянской области обрушилась часть моста. С рельсов сошли 10 вагонов и 18 полувагонов.

Кроме того, в Навлинском районе произошла другая атака с повреждением железнодорожных путей. Движение состава не нарушено, никто не пострадал.

