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28 сентября, 10:50

Происшествия

Часть ж/д моста обрушилась в Брянской области из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Брянской области в результате атаки БПЛА обрушилась часть моста на железнодорожном перегоне Дятьково – Людиново. Никто не пострадал, однако в результате ЧП с путей сошли 10 вагонов и 18 пустых полувагонов, рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук в MAX.

Он подчеркнул, что восстановительные работы здесь начнутся после осмотра места происшествия сотрудниками Росгвардии.

Кроме того, еще одна атака с повреждением железнодорожных путей произошла в Навлинском районе. Там также нет пострадавших, а движение поездов не нарушено.

Ранее 6 пассажирских поездов задерживались в пути из-за падения обломков дрона на контактную сеть на перегоне Северская – Ильская Северо-Кавказской железной дороги. Инцидент произошел в ночь на 26 сентября. К утру повреждения контактной сети удалось устранить.

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