Прокуратура начала проверку после гибели мужчины на станции МЦД-2 Тушинская

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Московско-Ярославская транспортная прокуратура организовала проверку по факту гибели мужчины на станции Тушинская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По предварительной информации, погиб мужчина 2005 года рождения. На место выехал прокурор Андрей Широков, который выяснит обстоятельства ЧП.

Инцидент произошел утром 28 сентября. Изначально сообщалось, что на станции Тушинская электропоездом № 7216, который следовал по маршруту Нахабино – Подольск, были травмированы несколько человек.

Однако позднее стало известно, что пострадал один – он получил травмы при попытке забраться группой людей на платформу. Также сообщалось, что один человек погиб: его зажало между платформой и поездом.

На время работы оперативных служб движение составов в районе станции было временно изменено. Спустя время движение восстановили по обоим путям.